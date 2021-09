01 settembre 2021 14:29

A Milano arriva Eagle Eye: una telecamera sull'auto dei "ghisa" controlla assicurazione e revisione

A Milano arriva, in dotazione alla polizia locale, il sistema Eagle Eye: si tratta di una telecamera che, montata sul tetto dell'auto dei "ghisa", sorveglia e controlla i veicoli in transito, e rileva automaticamente se sono in regola con assicurazione e revisione. E le multe, per chi non è in regola, sono salate: 866 euro per chi non è assicurato; 176 euro e sospensione della circolazione per chi non ha la revisione.