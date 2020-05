Fontana: "Convinto che dal 3 giugno i lombardi potranno circolare"

"Sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che i dati sono "tutti positivi e in miglioramento". Per questo il governatore crede che "la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle Regioni che avranno libertà di movimento". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui