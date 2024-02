Fleximan colpisce nel Milanese, quattro autovelox abbattuti | "I vandali non fermeranno i controlli"

Arriva nel Milanese Fleximan: a Buccinasco sono stati abbattuti quattro nuovi autovelox, posizionati dall'amministrazione comunale solo qualche giorno fa.

Ne ha dato notizia il sindaco Rino Pruiti, sui social media parlando di "un gesto vile a opera di delinquenti che dimostrano di non avere rispetto per la vita e la tutela delle persone, oltre che per i beni comuni". L'allarme è scattato quando un automobilista ha allertato il 112 dell'abbattimento di un autovelox in via Meucci. I carabinieri ne hanno poi scoperti altri tre danneggiati, in via Emilia e via De Amicis. "I vandali non fermeranno i controlli per strade sicure", assicura il primo cittadino.