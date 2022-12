Fiume Olona, stanziati i fondi per smaltire i rifiuti dell'ex fabbrica Insa

Max Laudadio di "Striscia la Notizia" torna a Cairate, in provincia Varese, per occuparsi dell'ex fabbrica Insa. L'azienda, dopo essere stata sequestrata, aveva abbandonato sulla riva del fiume Olona materiali e residui di detersivi dannosi per l'uomo e per l'ambiente, generando paura negli abitanti della zona.

Fortunatamente, la Regione Lombardia ha deciso di stanziare dei fondi ad hoc (quasi dieci milioni di euro), per attivare, nel corso dei prossimi tre anni, lo smaltimento di questi rifiuti tossici.

"Devo ringraziare la Regione non solo per l'erogazione, ma anche per il supporto sulla procedura migliore da attivare", racconta il sindaco di Cairate Anna Pugliese. "Oggi posso parlare con il sorriso".