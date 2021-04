Feste, compleanni e cene a Milano: 53 multati per violazione norme

Istockphoto

Nella sola serata di venerdì a Milano sono state sanzionate 53 persone per violazione delle norme anti Covid. La polizia è intervenuta per interrompere feste di compleanno, feste di laurea e cene tra amici in via Padova, in via Martiri Oscuri e in zona colonne di San Lorenzo. In quest'ultimo caso era in corso, a casa di una ragazza, una festa di laurea con 37 persone, dai 23 ai 27 anni.