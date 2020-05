Fase 2, Milano ore 6: qualche auto in più e mezzi regolari

Qualche auto in più in giro rispetto alla stessa ora dei giorni scorsi, le 6 del mattino, a Milano nel primo giorno di allentamento delle misure del lockdown. Molti mezzi pubblici di superficie, tram e autobus, viaggiano ancora semi vuoti, solo alcuni della linea più frequentata, la 90 che viaggia sulla circonvallazione, ospita qualche passeggero in più, massimo una dozzina, tutti distanziati e con dpi. Sono in pochissimi ad attendere alle fermate.