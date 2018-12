Escursionista 30enne scomparso da giorni nel Sondriese

Da giorni non si hanno più notizie di un escursionista di Como. Le tracce del 30enne si sono perse venerdì dopo che il giovane ha raggiunto il rifugio Barchi, a 1.700 metri di quota, nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Al gestore del rifugio ha detto che avrebbe fatto un'escursione in montagna. Inutili fino ad ora le ricerche condotte nella zona da vigili del fuoco, uomini del Soccorso Alpino e volontari.