Enore Saccò, la lettera di Davide Del Bò a "Pomeriggio Cinque": "Ho la coscienza a posto"

Sono le parole di Davide Del Bò in una lettera indirizzata a "Pomeriggio Cinque" . L'uomo, attualmente in carcere insieme ad altre tre persone con l'accusa di essere coinvolto nella morte di Enore Saccò, l'uomo ucciso a Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, il 16 febbraio scorso.

"Io non so perché mi trovo qui, sono stato tirato in ballo in questa storia".

L'uomo ha scelto il programma di Canale 5 per raccontare la sua versione dei fatti: "Le altre persone coinvolte le conosco ma non le frequento - scrive -. Sono molto dispiaciuto per quello che è successo". Del Bò assicura di non avere niente a che fare con la morte di Enore, prima di rivolgere un pensiero alla sua famiglia. Prima parlando della madre scomparsa a dicembre e poi al padre: "A Natale ho perso mia madre - prosegue Del Bò nella lettera -. Pensavo di poter trascorrere la Pasqua e più tempo possibile con mio padre che vive da solo in compagnia del mio gatto. Vorrei rassicurare mio padre di non preoccuparsi perché ho la coscienza a posto".

"Pomeriggio Cinque" ha raccolto anche le dichiarazioni del padre di Del Bò: "Lui è tranquillo - ha detto l'uomo -, è il suo carattere. Non ho mai litigato con mio figlio". Davide Del Bò è accusato di incendio e di distruzione di cadavere, un'accusa che non spaventa il legale dell'uomo, Rosario Tripodi: "Noi stiamo tenendo dentro Del Bò che ha una posizione del tutto marginale in tutta questa vicenda. E forse non ha responsabilità penali". "Sono sicuro di poter chiarire tutto il prima possibile - continua Davide Del Bò nella sua missiva -. Voglio tornare ad abbracciare mio padre. Ti voglio bene papà, con affetto. Davide".