Edoardo Galli, la preside del liceo di Morbegno: "Quel giorno è stato visto scendere nel sottopasso"

Proseguono le ricerche di Edoardo Galli, il sedicenne di Colico (Lecco) scomparso da giovedì 21 marzo mentre andava a scuola in un liceo di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ai microfoni di "Mattino Cinque News" la dirigente dell'Istituto Nervi-Ferrari Elisa Gusmeroli esclude che quella mattina il ragazzo abbia fatto il viaggio con qualcuno. "Sappiamo che si è salutato nella piazza fuori dalla stazione di Morbegno", spiega la preside. E aggiunge: "Circa 40 minuti dopo Edoardo è stato rivisto nella stazione da altri ragazzi che scendevano dai treni".

Le immagini delle telecamere - In un frame nella videosorveglianza dello scalo di Morbegno si vede Edoardo Galli camminare con zaino e cartella. La preside esclude che il giovane stesse attendendo qualcuno. "Era sempre in movimento sia mentre attraversa la piazza sia quando intorno alle 8 è stato visto scendere nel sottopasso", dice. La dirigente scolastica descrive Edoardo Galli, alunno della 3A del liceo Nervi-Ferrari, come un ragazzo "curioso e conosciuto nell'istituto perché protagonista di diverse attività extrascolastiche".