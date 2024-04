Ragazzo disabile costretto a vivere a 20 gradi, arriva bolletta da 1200 euro: "Chiediamo aiuto"

Una situazione spiacevole, ma necessaria: quello di David, infatti, non è un capriccio, ma una condizione medica imposta da un medico con tanto di certificazione. Per questo la madre è intervenuta a "Pomeriggio Cinque " per lanciare un appello: "L'ultima bolletta del riscaldamento ha sfiorato i 1200 euro - ha detto - chiediamo aiuto per nostro figlio".

David è un 13enne di Milano, affetto da sindrome di Down : la sua condizione lo rende particolarmente fragile , tanto da essere costretto a vivere con il termostato di casa deve essere sempre intorno ai 20 gradi .

Il problema non è solo invernale, ma anche estivo. Il costo dell'energia è molto elevato: per due mesi la mamma Giuseppina ha dovuto sborsare più di mille euro. Più precisamente, per i mesi compresi tra il 28 novembre 2023 e il 29 gennaio 2024 le è stata fatturata una bolletta del gas dell’importo complessivo di 1.178,49 euro.

Nonostante la grave disabilità del 13enne, la piccola famiglia non può beneficiare di alcun tipo di agevolazione fiscale sulle tariffe dell'energia. E la donna ha aggiunto: "Pur con la situazione delicata di mio figlio - ha detto al programma di Myrta Merlino -, non posso neppure contare su una protezione nel caso dovessi avere problemi a onorare i pagamenti nelle scadenze prestabilite. Se smettessi di pagare mi verrà staccata l'alimentazione come a tutti".

Nel corso del suo appello, la donna spiega di voler pagare le bollette, ma invita le istituzioni e il gestore dell'energia a tenere conto della situazione: "I nostri consumi sono dettati dai bisogni di mio figlio, bisogni che sono primari".