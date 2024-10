Delitto di Rozzano, Manuel accoltellato in 4 minuti: si ipotizza la rapina finita male

I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza che mostrano Manuel uscire, a fine turno, poco dopo mezzanotte, dal Carrefour dove lavorava, in via Farini, a Milano e sicuramente aveva con sè un sacchetto con la spesa. Ovviamente non ci sono ancora certezze per gli investigatori dell'Arma, dato il breve lasso di tempo passato da quando il giovane è stato trovato, intorno alle 2:50, vicino a una fermata del tram 15 usato per rientrare. Trovato per caso da una pattuglia dell'Arma, è stato soccorso e portato in ospedale Humanitas, dove è deceduto.