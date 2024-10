Delitto di Giulia Tramontano, perizia psichiatrica "smaschera" Alessandro Impagnatiello: "Ha ucciso con freddezza"

Nessun senso di colpa né rimorso in Alessandro Impagnatiello secono lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca. Rispondendo in aula alle domande dei pm i periti hanno parlato di una "scarsa risonanza emotiva" in lui e di una "emotività vissuta in modo freddo", pur non avendo alcun disturbo. Durante i colloqui con lo psichiatra e il medico legale, Impagnatiello ha dichiarato che dopo l'omicidio tentò di "cancellare tutto, come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella". Una frase che, secondo i professionisti, si inserisce in un contesto in cui l'imputato "ha descritto diversi shock", come anche le gravidanze della compagna e della donna con cui aveva una relazione parallela, i quali "venivano tutti superati abbastanza facilmente".