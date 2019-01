Delitto di Gorlago, Chiara voleva colpire una settimana prima e voleva salire nel furgone di Angelo con Stefania

Una benda per Stefania - Inoltre Chiara avrebbe voluto che Angelo bendasse Stefania dopo averle consegnato il biglietto con scritto "Ti amo" e avrebbe addirittura chiesto di annullare tutto nel caso in cui lei non avesse accettato di farsi bendare. E' quanto riferisce l'inviato di NewsMediaset Enrico Fedocci.



Festa a sorpresa con il marito - Risale al 4 gennaio il messaggio della donna al giovane, al quale fa credere di aver organizzato tutto insieme con il marito di lei. "Ciao, allora vorrei fare questa sorpresa ad un’amica - dice ad Angelo -. O meglio, è l’ex marito che ora vuole farle questa sorpresa, visto che ora – dopo una periodo di distacco – lei è tornata ad essere la sua compagna. Lui vorrebbe fare questa cosa e ha chiesto a me di aiutarlo. Lo avremmo fatto già la settimana scorsa se tu avessi potuto, ma tu non potevi".



"Mi fido solo di te" - Il messaggio continua: "Io ho ancora un bel ricordo di ciò che c’è stato tra di noi e mi fido solo di te per questo voglio che questa cosa la faccia tu. Inoltre, mi rivolgo a te perché sei bello, sai come comportarti, ispiri fiducia, ma soprattutto hai un furgone. Se non avessi il furgone non chiederei a te. Il furgone è fondamentale e ti spiego perché: la sorpresa sarà organizzata a casa mia. Ma lei non deve sapere che sarà portata a casa mia, altrimenti non verrebbe perché in passato abbiamo avuto incomprensioni. Quando arrivi le dovrai consegnare una rosa con un biglietto scritto dal marito. Devi dirle che questa cosa è organizzata dal marito che credo voglia chiederle di sposarlo di nuovo e di fare un viaggio di nozze. Poi devi farla bendare perché altrimenti capisce che la stai portando a casa mia".



Infine, le disposizioni sul furgone. "Lei salirà davanti, io starò dietro in modo che lei non mi veda e quando arriveremo lì, prima di incontrare il marito, scenderò dal furgone e troverà me e dovremo chiarirci io e lei prima di farle vedere il marito. A quel punto tu dovrai andartene. Se lei non si farà bendare annulliamo tutto perché lei non deve vedere che viene a casa mia".