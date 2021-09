Cremona, un giovane di 20 anni uccide la madre e si dà alla fuga

Un giovane di 20 anni ha ucciso la madre a coltellate in un quartiere popolare di Cremona . Il delitto è avvenuto al quinto piano di un palazzo, dove la donna, di origini straniere, viveva con il marito e tre figli. Sembra che al momento dell'omicidio in casa ci fossero solo il giovane e la madre. Dopo aver accoltellato a morte la donna il ventenne si è dato alla fuga ed è ora ricercato dalla polizia.

Il ritrovamento da parte del marito - E' stato il marito della vittima, rientrato a casa dopo il lavoro, a trovare la donna in fin di vita nella stanza da letto del loro appartamento. Il figlio della coppia, di cui si sono perse le tracce, sarebbe in cura per problemi psichici.