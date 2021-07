Cremona, maxi sequestro a imprenditore: 72 milioni di beni in Europa

agenzia

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Cremona stanno sequestrando beni mobili e immobili per un valore di oltre 72 milioni di euro a un gruppo capeggiato da un imprenditore cremonese accusato di frode ed evasione fiscale. Le Fiamme gialle sono in azione numerose province italiane ma anche in Belgio, Bulgaria, Germania e Svizzera con il coordinamento di Eurojust, l'agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale.