Cremona, commerciante dorme in vetrina contro il Dpcm: "Non molliamo"

Ha messo brandina e sacco a pelo in vetrina; ha organizzato anche un angolo relax con poltrona e tv. E ha iniziato così la sua protesta contro l'ultimo Dpcm che in zona rossa lo costringe a chiudere l'attività. Marco Miglioli, commerciante di Cremona, ha così deciso di non abbandonare il suo negozio di abbigliamento. "Voglio mandare un messaggio positivo ai miei colleghi che hanno partita Iva: non dobbiamo mollare", ha detto ai microfoni di NewsMediaset, spiegando che continua a vendere i suoi capi videochiamando i clienti.