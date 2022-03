Cremona, banda di 5 ragazzi aggredisce la polizia: 2 sono minorenni

Non volevano che i poliziotti perquisissero l'appartamento dell'amico che aveva sparato a un 21enne con una pistola soft-air, ferendolo alla testa.

E per evitare il blitz degli inquirenti, al loro arrivo sotto casa, in un quartiere di Cremona, 5 giovani, 2 minorenni, li hanno accerchiati, insultati, spintonati e minacciati, tentando di danneggiare le auto della Squadra mobile e saltando sui mezzi dei vigili del fuoco che cercavano di aiutare gli investigatori. I ragazzi sono stati poi denunciati per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.