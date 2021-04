Covid, fonti: da lunedì la Lombardia passa in zona arancione

Ansa

Da lunedì la Lombardia passerà in zona arancione. La conferma arriva da fonti regionali, in attesa che il ministro della Salute Roberto Speranza firmi l'ordinanza. Con il passaggio in arancione, riapriranno tutti i negozi e i ragazzi degli ultimi due anni delle medie e delle superiori potranno tornare a scuola (seppure questi ultimi al 50%). Confermato invece solo asporto e delivery per bar e ristoranti.