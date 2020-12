Covid, Fontana: "Assembramenti mettono in gioco i sacrifici"

Ansa

Secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana, gli assembramenti visti nella città durante il weekend "rischiano di mettere in gioco tutta la fatica fatta in questi mesi". "Sono stati difficili, duri, settimane durante le quali abbiamo dovuto rinunciare a gran parte della nostra libertà - ha detto a "Mattino 5" -. Adesso quello che viene letto come un via libera rischia di rovinare tutto. Sono un po' preoccupato".