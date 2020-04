Coronavirus: stabile la Lombardia, ma in aumento contagi a Milano

Sono nuovamente aumentati i contagi nella città metropolitana di Milano dove si registrano in totale 17.689 positivi al Covid-19 con un aumento di 412 nuovi casi, di cui 246 nella sola Milano città. Ieri c'erano stati 277 nuovi casi in provincia e 105 nel capoluogo lombardo. Complessivamente in Lombardia i nuovi positivi sono 1.091 (ieri erano 1.071), per un totale di 71.256. In calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui