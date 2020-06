Coronavirus, oltre 400mila mascherine non a norma sequestrate nel Comasco

La guardia di finanza di Como ha sequestrato oltre 400mila mascherine non a norma durante una serie di controlli in quattro attività commerciali della zona. Si tratta di 263mila mascherine generiche pronte per essere vendute come dispositivi di protezione individuale o medici, 152mila mascherine FFP2,senza le previste certificazioni di sicurezza dell'Ue, e 100mila false etichette attestanti la genuinità dei prodotti.