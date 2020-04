Coronavirus, Lombardia: 163 morti e 855 contagi in 24 ore

Sono 163 i morti per il coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di 12.050 vittime. Lo rende noto la stessa Regione. Sono 855 i contagi (66.236 casi in totale). Aumentano i ricoveri (+300 rispetto a sabato), mentre calano quelli in terapia intensiva (922 rispetto ai 947 sempre rispetto a sabato). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui