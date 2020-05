Coronavirus, in Lombardia 394 nuovi positivi e altri 69 morti

In Lombardia ci sono 394 nuovi positivi al coronavirus (di cui 105 nella sola città di Milano), per un totale che raggiunge gli 83.298. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 69 decessi, che nel complesso arrivano a 15.185. Sono 215 in meno i ricoverati e 15 i dimessi dalla terapia intensiva (dove restano 307 pazienti). Sono i dati riferiti dalla Regione.