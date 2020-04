Coronavirus, in Lombardia meno contagi e aumentano i guariti

Il totale dei positivi al coronavirus in Lombardia è di 73.479 con un aumento di 590 nelle ultime 24 ore (contro i 713 di domenica) ma i tamponi effettuati sono stati solo 5.053 (12.642 quelli di ieri). I decessi in totale sono 13.449, con un aumento di 124 (ieri erano stati 56). Sono in tutto 48.471 i guariti, 1.409 in più in 24 ore. Sono 956 in meno i ricoveri nei reparti non di terapia intensiva, 26 i posti letto in meno in terapia intensiva.

