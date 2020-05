Coronavirus, in Lombardia altri 526 positivi e 42 nuovi decessi

In Lombardia ci sono 526 nuovi positivi al coronavirus (di cui 41 nella città di Milano) per un totale di casi che sale a 77.528. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 42 decessi (che nel complesso sono 14.231). Sono 13 in meno i ricoverati in terapia intensiva che in tutto restano 532 mentre i dimessi sono 52.773 (+417). I tamponi effettuati sono 410.857 (+7.155). Sono i dati forniti dalla Regione.