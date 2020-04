Coronavirus, in Lombardia 827 casi e 235 morti in un giorno

Altre 235 persone sono morte per il coronavirus in Lombardia, per un totale di 11.377 dall'inizio dell'emergenza. E' quanto emerge dai dati della Regione, secondo cui si registrano 827 casi di contagio in più, con il numero complessivo che sale a 62.153. Calano i ricoveri in terapia intensiva: -48 rispetto a martedì.

