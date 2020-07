Coronavirus, in Lombardia 74 nuovi casi e terzo giorno consecutivo senza vittime

In Lombardia ci sono 74 nuovi casi di coronavirus, di cui 11 "debolmente positivi" e 12 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.057 tamponi eseguiti. Si segnalano 13 contagi a Milano (di cui 10 in città) e zero a Lodi. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano vittime (che da inizio emergenza restano 16.801). Ci sono altre 78 persone tra i guariti e i dimessi (72.349 in tutto) mentre in terapia restano ricoverati 13 pazienti.