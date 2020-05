Coronavirus, in Lombardia 221 nuovi casi e 67 morti: boom di guariti

Sono 221 i nuovi positivi (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri) in Lombardia e 67 i decessi in più per il coronavirus, 16.079 in totale. Lo fa sapere la Regione nel bollettino quotidiano, secondo cui i test effettuati sono stati 14.301. Calano gli attualmente positivi: 21.809 (-874). Per quanto riguarda i guariti/dimessi, 1.028 in più in un giorno (50.870 dall'inizio dell'epidemia). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui