Coronavirus, in Lombardia 216 nuovi casi e 36 decessi

Sono 92.518 i casi di coronavirus in Lombardia da inizio pandemia, con un incremento di 216 rispetto a mercoledì. Lo rende noto la Regione, precisando che i tamponi effettuati sono stati 11.475. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 36 decessi, (16.516 in totale), mentre i guariti sono ora 61.355 (+505). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 60, una più di ieri, mentre quelle non in intensiva sono 1.673 (-123).

