Coronavirus, in Lombardia 142 nuovi casi e altri 27 morti

In Lombardia si sono registrati 142 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, su 13.696 tamponi effettuati (rapporto 1,04%). Lo comunica il bilancio diffuso dalla Regione, sottolineando che ci sono state altre 27 vittime (per un totale di 16.249 decessi). Calano a 19.499 gli attualmente positivi (-354). Le terapie intensive scendono a 110 unità (-10), mentre il numero dei guariti/dimessi tocca quota 54.322 (+469). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui