Coronavirus, in Lombardia 110 decessi: superati i 30mila morti 

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 110 decessi per coronavirus, portando così il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia a 30.085. Nella prima ondata i decessi sono stati quasi 17mila i decessi, il 56% del dato complessivo. La seconda ondata ne ha causati 11mila e la terza in corso 2.114. I nuovi casi positivi giornalieri sono stati 4.282 su 59.626 tamponi.