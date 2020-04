Coronavirus, in Lombardia 1.161 nuovi casi: calano terapie intensive

In Lombardia i casi positivi al coronavirus sono 69.092 con un aumento di 1.161 nelle ultime 24 ore con 13.502 tamponi effettuati da ieri. I nuovi decessi sono 161 per un totale di 12.740, mentre martedì erano stati 203. Ancora in calo i posti occupati in terapia intensiva che sono 817 (-34 rispetto a 24 ore fa). Diminuiscono anche i ricoveri negli altri reparti (-113 in 24 ore per un totale di 9.692).

