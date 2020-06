Coronavirus, in Italia 34 morti e 210 casi: 143 solo in Lombardia

Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 210 casi di coronavirus. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia è salito così a 237.500. I decessi sono stati 34 e i guariti 1.516. I nuovi casi in Lombardia sono stati 143 su poco più di 7mila tamponi effettuati. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui