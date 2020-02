Coronavirus, il direttore dell'ospedale Sacco: "Età media dei contagiati è sui 60 anni"

"L'età media dei contagiati è sui 60 anni. Il virus sta colpendo maggiormente i pazienti anziani, comunque gli adulti". Sono le parole del professor Giuseppe De Filippis, direttore sanitario dell'Ospedale Sacco di Milano, che a "Mattino Cinque" fa il punto della situazione sull'emergenza coronavirus.

Nella struttura milanese sono ricoverate 14 persone con diagnosi accertata di positività al coronavirus. "Abbiamo anche pazienti in attesa di referto e pazienti con sintomi che stiamo studiando", precisa De Filippis. "Ieri, purtroppo, abbiamo avuto un decesso. Un paziente arrivato già in situazioni compromesse, con altre patologie. Quindi non si può dire che sia morto per il coronavirus", sottolinea il direttore del Sacco.