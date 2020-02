Coronavirus, Gallera: "Salgono a sei i casi accertati in Lombardia"

"Sono sei i casi di positività al coronavirus" in Lombardia. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Il paziente ricoverato al Sacco sta bene" e la situazione della moglie del primo ricoverato "è positiva". L'invito a restare in casa è stato esteso anche a Casalpusterlengo. "La situazione è estremamente nuova, particolare per il nostro Paese, invitiamo alla calma", ha aggiunto Gallera.