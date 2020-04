Coronavirus, Gallera: "In Lombardia 394 morti e 1.565 positivi in più"

In Lombardia a causa del coronavirus ci sono 1.565 contagi in più nelle ultime 24 ore (per un totale che arriva a 44.773). I decessi sono 394 in più (7.593 è il dato dei morti dall'inizio dell'emergenza) mentre i nuovi dimessi sono 530. Sono 44 i pazienti in più ricoverati di cui 18 in terapia intensiva. Sono i dati comunicati dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera.