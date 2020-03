Coronavirus, Fontana: "Senza nuovi limiti, agiremo di conseguenza"

Se le richieste avanzate al governo da Regione e sindaci lombardi "saranno disattese, prenderemo provvedimenti". Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, spiegando che verranno chieste "limitazioni all'attività fisica, lo stop di tutte le attività in uffici e studi professionali, in cantieri e attività commerciali e la valutazione delle filiere che posano ritenersi estranee a quelle essenziali per l'attività della nostra Regione".

