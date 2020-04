Coronavirus, Fontana: "In Lombardia sulle Rsa non commessi errori"

"Sulle Rsa non credo di aver sbagliato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Per quanto riguarda la delibera che consentiva di trasferire nelle Rsa alcuni malati Covid che stavano uscendo dagli ospedali, noi abbiamo posto delle condizioni assolutamente rigorose. Tanto è vero che solo 15 su 705 Rsa che ci sono in Lombardia hanno aderito a questa proposta", ha sottolineato. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui