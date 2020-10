Coronavirus, Fontana: "In Lombardia 5mila nuovi casi"

Ansa

Continua l'aumento dei casi di coronavirus in Lombardia. Come annunciato dal governatore Attilio Fontana, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5mila nuovi contagi" e "soprattutto 350 ricoveri in più tra, terapia intensiva e non intensiva". Fontana, che ha confermato la didattica a distanza per le superiori, ha poi aggiunto che "il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta" e che solo "a Milano ci sono circa mille nuovi casi".