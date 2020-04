Coronavirus, Fontana: "Dalla Lombardia 3 miliardi per la ripresa"

Per una "risposta concreta alla nostra economia" e per la ripresa dopo l'emergenza coronavirus "porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria". Ad annunciarlo è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che "metteremo a disposizione 3 miliardi per un piano di investimenti". Quest'anno saranno stanziati "400 milioni per omuni e province per interventi di opere pubbliche" e "82 milioni destinati agli operatori sanitari".

