Coronavirus, Fontana: "Ancora nel mezzo dell'epidemia, chi non ha mascherina usi una sciarpa"

Attilio Fontana ribadisce l'invito a non abbassare la guardia: "Bastano due giorni di notizie che sembrano positive e la gente pensa che sia finito tutto, ma non è finito niente, siamo ancora nel bel mezzo dell'epidemia", avverte il governatore della Lombardia in collegamento con "Mattino Cinque".

Fontana sottolinea quindi la necessità di continuare a rispettare in modo rigoroso le regole perché se anche "abbiamo stabilizzato la crescita" dei casi di coronavirus, ora bisogna avviare la discesa che è "la parte più difficile". Il presidente della Regione torna anche sulle polemiche col governo: "Non ho mai cercato di farne - dice - ma non posso prendere sberloni e tacere sempre", poi da' anche un consiglio ai cittadini lombardi, che arriva da uno degli scienziati che lui consulta quotidianamente. "Chi ha la mascherina la indossi, ma chi non ce l'ha - conclude Fontana - si metta comunque qualcosa sulla bocca, una sciarpa o un foulard".