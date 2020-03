Coronavirus, Css: "Interventi di soccorso a Lodi e Bergamo giù del 50%"

In Lombardia, in particolare a Lodi e Bergamo, le zone più colpite dal coronavirus, il numero di eventi respiratori infettivi per cui sono stati chiamati mezzi di soccorso della Regione è marcatamente ridotto. "Rispetto al 14-15 marzo siamo alla metà di interventi sul territorio". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, durante la conferenza stampa della Protezione civile. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui