Coronavirus, Borrelli: 3.296 contagi, 148 morti, 414 guariti

"Sono 3.296 i malati per coronavirus e 148 i morti in Italia". Lo ha riferito il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, spiegando che "rispetto a mercoledì i casi positivi sono aumentati di 590 unità mentre le vittime sono state 41 in più". Borrelli ha anche aggiornato il bilancio dei guariti: "In tutto sono 414".