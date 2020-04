Coronavirus, assessore lombarda Terzi: "Previsto rimborso per i pendolari"

I titolari di abbonamenti ai trasporti pubblici che in quasi due mesi di lockdown non hanno potuto usufruire del servizio potranno chiedere i rimborsi. "Lo prevede una norma generale", precisa l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti della Lombardia, Claudia Terzi, in collegamento con "Mattino Cinque".

"Come regioni - aggiunge Claudia Terzi - abbiamo poi chiesto al governo un fondo che serva a sostenere le aziende dei trasporti". Per l'assessore infatti se da una parte ci sono gli utenti che hanno "il diritto ad essere tutelati" dall'altra ci sono aziende private che si trovano "senza due mesi di lavoro".