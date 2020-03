Coronavirus, Andrea Vitali: io scrittore ora torno a fare il medico

Coronavirus, a Bergamo le unità speciali che curano i malati più gravi a domicilio LaPresse 1 di 23 LaPresse 2 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 23 di 23 LaPresse 10 di 23 LaPresse 11 di 23 LaPresse 12 di 23 LaPresse 13 di 23 LaPresse 14 di 23 LaPresse 15 di 23 LaPresse 16 di 23 LaPresse 17 di 23 LaPresse 18 di 23 LaPresse 19 di 23 LaPresse 20 di 23 LaPresse 21 di 23 LaPresse 22 di 23 LaPresse 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Gli eroi sono altri. Gli infermieri con i volti scavati e i segni della mascherina. I medici che vivono in trincea. Io ho solo risposto a una chiamata: non me la sono sentita in un momento come questo di voltare la faccia da un'altra parte. Lo dice Andrea Vitali, famoso scrittore che, in questi giorni ha abbandonato la penna e rispolverato la vecchia valigetta da dottore. Lui, medico di base per quasi trent’anni, ha risposto "presente".