Coronavirus, il piano di Milano per la Fase 2: limite di velocità a 30 chilometri orari e tavolini dei bar in strada

Limite di velocità a 30 chilometri orari introdotto in molte zone della città e tavolini dei bar nei posti auto o al margine della carreggiata. E' una delle azioni pensate dal comune di Milano per gestire la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. L'obiettivo delle iniziative, contenute nel documento "Milano 2020", è valorizzare lo spazio pubblico per consentire a bar e ristoranti di poterlo sfruttare al meglio, con le dovute norme di distanza.