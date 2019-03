Como, obbligava la figlia 16enne a dimagrire: donna denunciata

Continui controlli, minacce e vessazioni: quel 50 sulla bilancia era diventata una gogna per la 16enne che ha vissuto mesi di maltrattamenti fino a quando la zia ha presentato una denuncia alla Squadra Mobile a Como e la Procura ha disposto per la madre, 46 anni, l'allontanamento dalla casa familiare con il divieto assoluto di avvicinare la figlia in qualsiasi luogo e di contattarla con qualsiasi mezzo. La donna ripeteva alla ragazza "sei grassa dimagrisci" obbligandola a un regime alimentare da fame.



La vicenda, riportata dal quotidiano Il Giorno, si è quindi conclusa con un provvedimento del gip Carlo Cecchetti che evidenzia condotte "di gravità inaudita" da parte della donna che obbligava la figlia a continui controlli e privazioni di cibo affinché non superasse i 50 kg, nonostante l'altezza di 172 cm, con notevoli disturbi fisici sofferti dalla ragazza.