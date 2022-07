Cologno Monzese (Milano), scomparso il 72enne Giuseppe Longobardi: l'appello della famiglia

L'uomo, residente a Cologno Monzese, è stato avvistato intorno alle 18 di domenica nella zona di Milano San Felice e San Bovio, nel comune di Peschiera Borromeo . Era a petto nudo e vagava forse nel tentativo di tornare a casa. " Crediamo sia in stato confusionale ", racconta a Tgcom24 il figlio Giovanni, che esorta chiunque riconosca per strada il padre a chiamare i carabinieri.

Come riconoscerlo

- Giuseppe è alto circa un metro e cinquanta. È uscito dall'ospedale in pigiama (maglia grigia e pantaloncini a righe rosse, verdi e blu) con scarpe nere. Come spiega la famiglia, si troverebbe in stato confusionale e potrebbe anche avere la febbre. Prende abitualmente medicinali per curare le sue patologie.

L'ultimo avvistamento

- Come risulta dal verbale del pronto soccorso, Giuseppe è stato dimesso intorno alle 13.40 di domenica. Mentre attendeva l'arrivo dei parenti, l'uomo è uscito dall'ospedale di via Olgettina intorno alle 14.10, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza. Poi più nulla, fino alle 18 quando è stato notato tra Milano San Felice e San Bovio.

"Chi l'ha visto, dice che era a petto nudo - racconta il figlio a Tgcom24 -. Gli è stato chiesto se avesse bisogno ma ha detto di no, e ha aumentato il passo come se volesse andare via". L'ipotesi della famiglia è che l'uomo stia "tentando di tornare a casa", ma per qualche motivo "non stia capendo" dove sia e al contempo "abbia paura che se qualcuno lo ferma lo riporti in ospedale".

L'uscita dall'ospedale

- Venuta a sapere dell'allontanamento del padre, la famiglia si è messa subito a cercarlo nella zona dell'ospedale, allertando anche i carabinieri che hanno mobilitato una pattuglia. Dopo più di due ore di ricerche senza successo, la scomparsa è stata formalizzata con una denuncia. Resta da chiarire il motivo per cui Giuseppe sia uscito dall'ospedale senza aspettare i parenti.

"È una persona molto metodica, mi stupisce sia andato via così - spiega il figlio a Tgcom24 -. Mi ha chiamato intorno alle 10.45 di domenica per dirmi che l'avrebbero dimesso intorno alle 14. Non ha fatto pressioni per andare a casa, anzi dal verbale del pronto soccorso risulta essere vigile, lucido e collaborante. Ma, al momento, la cosa più importante è ritrovarlo".