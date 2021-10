Clima, Greta Thunberg: "Grazie Milano, la speranza siamo noi"

Tgcom24

"Ciao Milano, grazie per essere qui. E' incredibile vedere così tante persone". Con queste parole Greta Thunberg ha salutato i manifestanti al termine del corteo per il clima organizzato da Fridays for Future nel capoluogo lombardo. "I ministri del mondo riuniti qui a Milano pensano di avere la soluzione per il pianeta con i loro bla bla bla. Siamo stanchi di questo, la speranza siamo noi", ha aggiunto la giovane attivista.