Cinisello Balsamo (Mi), vittima di stalking dal vicino di casa: uova marce e sputi sull'auto

Uova marce, sputi, ruote squarciate: ai microfoni di "Striscia la Notizia" Carmen da Cinisello Balsamo (Milano) racconta lo stalking subìto da un vicino di casa che ha bersagliato l'auto. "Da quando gli ho detto che non sarei uscita con lui è iniziato l'inferno", dice la donna, madre di due figli, che elenca inoltre gli insulti verbali ricevuti in strada. Per la denuncia i Carabinieri chiedono prove e così l'inviata del tg satirico Rajae fa installare sulla vettura della donna delle telecamere nascoste: le immagini riprendono l'uomo mentre sputa e scaglia sassi sul finestrino.

A quel punto Rajae decide di andare a parlare con lo stalker ma viene fermata dai genitori dell'uomo. "E' un testa calda", ammettono. Pochi minuti dopo i Carabinieri si presentano sotto casa dell'uomo non per dare seguito alla denuncia di Carmen munita di prove ma per identificare l'inviata. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes sulla violenza di genere, in Italia nel 2023 si sono registrati 12.491 casi di stalking e la maggior parte delle vittime sono donne.